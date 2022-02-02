В Far Cry 6 вышло бесплатное дополнение про Рэмбо

Для Far Cry 6 вышло долгожданное бесплатное обновление, посвящённое Джону Рэмбо. Оно уже доступно на ПК и консолях для всех обладателей оригинальной игры.
«Рэмбо: Жажда крови» — большая миссия, в течение которой игроки смогут почувствовать себя настоящим Рэмбо. По сюжету фанат фильмов со Сильвестром Сталлоне даёт задание главному герою устроить настоящую бойню в борьбе против яранских военных. За прохождение задания геймерам дадут «Лук отмщения» — он стреляет разрывными боеприпасами и способен взрывать даже технику противника.
Также для покупки стал доступен косметический набор «Рэмбо» с одеждой, оружием и транспортом культового киногероя. Его можно приобрести во внутриигровом магазине.
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