Не для перекупов: 100 видеокарт RTX 3050 дадут купить по нормальной цене

Страсти вокруг дефицитных видеокарт продолжаются: вслед за неудачным стартом продаж в DNS магазин «Ситилинк» решил продать часть партии новенькой GeForce RTX 3050 по рекомендуемой цене — за 26 500 рублей. Сейчас можно оставить заявку на покупку.

Для участия, правда, потребуется соблюсти несколько правил:

иметь аккаунт магазина, которому больше года;

за последние 13 месяцев совершить хотя бы одну покупку;

за год не была куплена видеокарта серии RTX 30.

В акции участвует лишь 100 видеокарт, а обзвон и оформление заказов пройдут 7 февраля. Как отмечают в магазине, в этот день за телефоном стоит пристально следить, чтобы не пропустить важный звонок.

Официально продажи RTX 3050 стартовали 28 января, однако желающих было в десятки и сотни раз больше предложения. Магазин DNS даже встрял в скандал, не сумев организовать продажи должным образом.