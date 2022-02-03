Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Не для перекупов: 100 видеокарт RTX 3050 дадут купить по нормальной цене

Не для перекупов: 100 видеокарт RTX 3050 дадут купить по нормальной цене
Комментарии

Страсти вокруг дефицитных видеокарт продолжаются: вслед за неудачным стартом продаж в DNS магазин «Ситилинк» решил продать часть партии новенькой GeForce RTX 3050 по рекомендуемой цене — за 26 500 рублей. Сейчас можно оставить заявку на покупку.

Для участия, правда, потребуется соблюсти несколько правил:

  • иметь аккаунт магазина, которому больше года;
  • за последние 13 месяцев совершить хотя бы одну покупку;
  • за год не была куплена видеокарта серии RTX 30.

В акции участвует лишь 100 видеокарт, а обзвон и оформление заказов пройдут 7 февраля. Как отмечают в магазине, в этот день за телефоном стоит пристально следить, чтобы не пропустить важный звонок.

Официально продажи RTX 3050 стартовали 28 января, однако желающих было в десятки и сотни раз больше предложения. Магазин DNS даже встрял в скандал, не сумев организовать продажи должным образом.

Новость по теме
Глава DNS — о старте продаж RTX 3050: спору нет, тут мы виноваты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022