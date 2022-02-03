Не для перекупов: 100 видеокарт RTX 3050 дадут купить по нормальной цене
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Страсти вокруг дефицитных видеокарт продолжаются: вслед за неудачным стартом продаж в DNS магазин «Ситилинк» решил продать часть партии новенькой GeForce RTX 3050 по рекомендуемой цене — за 26 500 рублей. Сейчас можно оставить заявку на покупку.
Для участия, правда, потребуется соблюсти несколько правил:
- иметь аккаунт магазина, которому больше года;
- за последние 13 месяцев совершить хотя бы одну покупку;
- за год не была куплена видеокарта серии RTX 30.
В акции участвует лишь 100 видеокарт, а обзвон и оформление заказов пройдут 7 февраля. Как отмечают в магазине, в этот день за телефоном стоит пристально следить, чтобы не пропустить важный звонок.
Официально продажи RTX 3050 стартовали 28 января, однако желающих было в десятки и сотни раз больше предложения. Магазин DNS даже встрял в скандал, не сумев организовать продажи должным образом.
Новость по темеГлава DNS — о старте продаж RTX 3050: спору нет, тут мы виноваты
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