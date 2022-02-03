Глава DNS — о старте продаж RTX 3050: «Спору нет, тут мы виноваты»

На прошлой неделе стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050. Уже по традиции спрос оказался многократно выше предложения, из-за чего многие магазины не смогли запустить продажи без проблем. В очередной раз большинство шишек упали на DNS.

Ситуацию подогревали слухи про скуп 99% видеокарт ещё до их старта продаж. Однако изданию Mash удалось связаться с генеральным директором сети Дмитрием Алексеевым. Тот отметил, что магазин не снимает с себя вину за плохую организацию.

Конечно же, распродажа видеокарт технически была проведена плохо. У нас поломалась система, её восстанавливали. Плохо она была организована. Тут спора нет, мы виноваты.

Хотя тут же Алексеев отмечает, что недовольство вызвано не столько техническими неполадками, сколько общим дефицитом — на тысячу видеокарт приходит в 30 раз больше человек. Определённо большинство окажется недовольно.

Затем гендиректор отметил, что купить видеокарты можно только через сайт — никакой сотрудник и даже сам Алексеев не могут приобрести устройство иначе. Что забавно, сам DNS уже публично подтвердил, что во время старта продаж случился баг на терминалах самообслуживания — там смогли приобрести около 10% тиража (59 штук).

Мы также пытались связаться с магазином DNS, однако до сих пор у нас этого не получилось.