Fortnite не появится на Steam Deck из-за читеров

Глава Epic Games Тим Суини ответил на вопрос фаната по поводу доступности Fortnite на Steam Deck от Valve. По его словам, компания позаботится о том, чтобы её проекты работали отлично на портативном ПК. К сожалению, это не касается Fortnite.

Всё дело в том, что устройство работает в оболочке Proton на базе Linux. Разработчики королевской битвы сомневаются, что смогут должным образом защитить игру от читеров с учётом множества кастомных конфигураций операционной системы. Создатели просто не смогут убедиться в том, что тот или иной пользователь играет честно. Суини отметил, что не до конца доверяет собственному античиту Easy Anti Cheat, который будет поддерживать Steam Deck. Ведь речь идёт не о Windows, а о Linux с поддержкой кастомных ядер и игры огромных масштабов в стиле Fortnite.

Таким образом, геймеры, мечтающие сыграть в проект Epic Games в портативном режиме, не смогут этого сделать. Неясно, изменится ли решение компании когда-нибудь в будущем.

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