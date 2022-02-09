В Apex Legends стартовал новый сезон с отличными подарками

Авторы Apex Legends из студии Respawn Entertainment запустили в королевской битве новый сезон сезон «Неповиновение». Также со стартом нового сезона разработчики раздают подарки.
Первым из подарком стал боец по имени Октейн. Вместе с ним можно получить несколько тематических наборов, содержащих предметы для легенды и другие вещи. Забрать Октейна можно до 15 февраля, потом раздадут Ваттсон и Валькирию.
Новый сезон добавил в шутер временный режим «Контроль», в котором соревнуются команды игроков «9 на 9». Ещё в сезоне «Неповиновение» появилась обновлённая локация «Олимп» и Безумная Мэгги.
Конечно же, для 12-го сезона авторы выпустили свежий боевой пропуск, который включает в себя множество эпических и легендарных наград, а также эмоции, победные позы и многое другое.
Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One. В ближайшее время должны появиться некстген-версии для PS5 и Xbox Series.
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