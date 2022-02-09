Завтра продадут ещё 2000 карт RTX 3050

Вторая волна продаж видеокарт RTX 3050 прошла 4 февраля. Как оказалось, во время неё были проданы не все устройства, поэтому российский ритейлер DNS проведёт третью волну продаж.
10 февраля DNS распродаст чуть меньше 2000 видеокарт RTX 3050. Цены и доступные для покупки устройства станут известны завтра. Продажа будет осуществляться по системе «карусели». Получить шанс на покупку видеокарты может каждый, но для этого нужно встать в очередь.
2 февраля в сети бурно обсуждали скандал, связанный с DNS и продажей RTX 3050. Тогда появился скриншот, на котором якобы видно, что из 546 моделей 543 находились в резерве. Ситуацию прокомментировал сам DNS.
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