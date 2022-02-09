Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завтра продадут ещё 2000 карт RTX 3050

Завтра продадут ещё 2000 карт RTX 3050
Games.sololaki
Комментарии

Вторая волна продаж видеокарт RTX 3050 прошла 4 февраля. Как оказалось, во время неё были проданы не все устройства, поэтому российский ритейлер DNS проведёт третью волну продаж.

10 февраля DNS распродаст чуть меньше 2000 видеокарт RTX 3050. Цены и доступные для покупки устройства станут известны завтра. Продажа будет осуществляться по системе «карусели». Получить шанс на покупку видеокарты может каждый, но для этого нужно встать в очередь.

Снова будем покупать? Главное про GTA 5 для новых консолей PS5 и Xbox Series Снова будем покупать? Главное про GTA 5 для новых консолей PS5 и Xbox Series

2 февраля в сети бурно обсуждали скандал, связанный с DNS и продажей RTX 3050. Тогда появился скриншот, на котором якобы видно, что из 546 моделей 543 находились в резерве. Ситуацию прокомментировал сам DNS.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022