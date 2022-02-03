Нашумевшее фото и запуск RTX 3050: реакция DNS на первые продажи новой видеокарты

Российский ритейлер DNS поделился статистикой продаж видеокарт NVIDIA RTX 3050 по городам. Больше всего устройств приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Также DNS отметил, что остатки видеокарт войдут во вторую волну, а пока их переместят на центральный склад магазина. Ритейлер не обошёл стороной и нашумевший скриншот. По словам DNS, резервы на устройства были установлены не просто так. Якобы это нужно для того, чтобы товары не разъехались по филиалам.

Вдобавок стало известно о баге, из-за которого примерно 10% тиража видеокарт смогли приобрести на пунктах самообслуживания в самих магазинах — хотя подобное должно быть исключено, а все продажи должны проходить только через сайт DNS.

Распределение видеокарт по городам России

Москва — 75

Санкт-Петербург — 58

Новосибирск — 34

Екатеринбург — 23

Иркутск — 17

Нижний Новгород — 16

Ростов-на-Дону — 14

Краснодар — 14

Уфа — 14

Воронеж — 11

Красноярск — 11

Омск — 11

Тверь — 10

Самара — 10

Владимир — 10

Казань — 10

Пермь — 10

Якутск — 10

Хабаровск — 9

Смоленск — 9

Севастополь — 9

Волгоград — 9

Кемерово — 8

Пенза — 8

Ижевск — 7

Барнаул — 7

Тюмень — 7

Рязань — 7

Ульяновск — 6

Киров — 6

Сыктывкар — 6

Челябинск — 6

Чита — 6

Улан-Удэ — 5

Чебоксары — 5

Иваново — 5

Тула — 5

Благовещенск — 5

Калининград — 5

Астрахань — 5

Симферополь — 4

Архангельск — 4

Белгород — 4

Ярославль — 4

Вологда — 4

Новокузнецк — 4

Таганрог — 4

Владивосток — 4

Коломна — 4

Оренбург — 4

Нижнекамск — 4

Балашиха — 4

Петропавловск-Камчатский — 4

Йошкар-Ола — 3

Геленджик — 3

Сургут — 3

Ангарск — 3

Мурманск — 2

Выкса — 2

Бийск — 2

Киселевск — 2

Саранск — 2

Братск — 2

Набережные Челны — 2

Также ритейлер отметил, что стоит ждать вторую волну продаж RTX 3050. Она должна стартовать на следующей неделе. Точную дату DNS назовёт позже.

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