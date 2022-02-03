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Нашумевшее фото и запуск RTX 3050: реакция DNS на первые продажи новой видеокарты

Нашумевшее фото и запуск RTX 3050: реакция DNS на первые продажи новой видеокарты
CQ.RU
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Российский ритейлер DNS поделился статистикой продаж видеокарт NVIDIA RTX 3050 по городам. Больше всего устройств приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Также DNS отметил, что остатки видеокарт войдут во вторую волну, а пока их переместят на центральный склад магазина. Ритейлер не обошёл стороной и нашумевший скриншот. По словам DNS, резервы на устройства были установлены не просто так. Якобы это нужно для того, чтобы товары не разъехались по филиалам.

Вдобавок стало известно о баге, из-за которого примерно 10% тиража видеокарт смогли приобрести на пунктах самообслуживания в самих магазинах — хотя подобное должно быть исключено, а все продажи должны проходить только через сайт DNS.

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Распределение видеокарт по городам России

  • Москва — 75
  • Санкт-Петербург — 58
  • Новосибирск — 34
  • Екатеринбург — 23
  • Иркутск — 17
  • Нижний Новгород — 16
  • Ростов-на-Дону — 14
  • Краснодар — 14
  • Уфа — 14
  • Воронеж — 11
  • Красноярск — 11
  • Омск — 11
  • Тверь — 10
  • Самара — 10
  • Владимир — 10
  • Казань — 10
  • Пермь — 10
  • Якутск — 10
  • Хабаровск — 9
  • Смоленск — 9
  • Севастополь — 9
  • Волгоград — 9
  • Кемерово — 8
  • Пенза — 8
  • Ижевск — 7
  • Барнаул — 7
  • Тюмень — 7
  • Рязань — 7
  • Ульяновск — 6
  • Киров — 6
  • Сыктывкар — 6
  • Челябинск — 6
  • Чита — 6
  • Улан-Удэ — 5
  • Чебоксары — 5
  • Иваново — 5
  • Тула — 5
  • Благовещенск — 5
  • Калининград — 5
  • Астрахань — 5
  • Симферополь — 4
  • Архангельск — 4
  • Белгород — 4
  • Ярославль — 4
  • Вологда — 4
  • Новокузнецк — 4
  • Таганрог — 4
  • Владивосток — 4
  • Коломна — 4
  • Оренбург — 4
  • Нижнекамск — 4
  • Балашиха — 4
  • Петропавловск-Камчатский — 4
  • Йошкар-Ола — 3
  • Геленджик — 3
  • Сургут — 3
  • Ангарск — 3
  • Мурманск — 2
  • Выкса — 2
  • Бийск — 2
  • Киселевск — 2
  • Саранск — 2
  • Братск — 2
  • Набережные Челны — 2

Также ритейлер отметил, что стоит ждать вторую волну продаж RTX 3050. Она должна стартовать на следующей неделе. Точную дату DNS назовёт позже.

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