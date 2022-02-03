Нашумевшее фото и запуск RTX 3050: реакция DNS на первые продажи новой видеокарты

Российский ритейлер DNS поделился статистикой продаж видеокарт NVIDIA RTX 3050 по городам. Больше всего устройств приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
Также DNS отметил, что остатки видеокарт войдут во вторую волну, а пока их переместят на центральный склад магазина. Ритейлер не обошёл стороной и нашумевший скриншот. По словам DNS, резервы на устройства были установлены не просто так. Якобы это нужно для того, чтобы товары не разъехались по филиалам.
Вдобавок стало известно о баге, из-за которого примерно 10% тиража видеокарт смогли приобрести на пунктах самообслуживания в самих магазинах — хотя подобное должно быть исключено, а все продажи должны проходить только через сайт DNS.
Распределение видеокарт по городам России
- Москва — 75
- Санкт-Петербург — 58
- Новосибирск — 34
- Екатеринбург — 23
- Иркутск — 17
- Нижний Новгород — 16
- Ростов-на-Дону — 14
- Краснодар — 14
- Уфа — 14
- Воронеж — 11
- Красноярск — 11
- Омск — 11
- Тверь — 10
- Самара — 10
- Владимир — 10
- Казань — 10
- Пермь — 10
- Якутск — 10
- Хабаровск — 9
- Смоленск — 9
- Севастополь — 9
- Волгоград — 9
- Кемерово — 8
- Пенза — 8
- Ижевск — 7
- Барнаул — 7
- Тюмень — 7
- Рязань — 7
- Ульяновск — 6
- Киров — 6
- Сыктывкар — 6
- Челябинск — 6
- Чита — 6
- Улан-Удэ — 5
- Чебоксары — 5
- Иваново — 5
- Тула — 5
- Благовещенск — 5
- Калининград — 5
- Астрахань — 5
- Симферополь — 4
- Архангельск — 4
- Белгород — 4
- Ярославль — 4
- Вологда — 4
- Новокузнецк — 4
- Таганрог — 4
- Владивосток — 4
- Коломна — 4
- Оренбург — 4
- Нижнекамск — 4
- Балашиха — 4
- Петропавловск-Камчатский — 4
- Йошкар-Ола — 3
- Геленджик — 3
- Сургут — 3
- Ангарск — 3
- Мурманск — 2
- Выкса — 2
- Бийск — 2
- Киселевск — 2
- Саранск — 2
- Братск — 2
- Набережные Челны — 2
Также ритейлер отметил, что стоит ждать вторую волну продаж RTX 3050. Она должна стартовать на следующей неделе. Точную дату DNS назовёт позже.
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