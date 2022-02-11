В Age of Empires 2 проходит самый длинный матч в истории. Он длится больше 45 часов

9 февраля профессиональные игроки в Age of Empires 2 — Andre_2i и Rubenstock — столкнулись в рейтинговой игре «1 на 1» на карте Acropolis. Бой проходил как обычно до тех пор, пока в игре не закончились источники ресурсов — теперь геймеры вынуждены использовать тактику хитрости. Ведь теперь они не могут создавать юнитов и вынуждены дожидаться атак друг друга за стенами каменных замков — самых прочных и мощных построек в игре.

Оба игрока неоднократно атаковали друг друга в надежде на сон оппонента, однако попытки не увенчались успехом. В данный момент у Andre_2i осталось всего несколько боевых юнитов и множество крестьян. Несмотря на это, Rubenstock не может напасть, иначе потеряет всю свою немногочисленную армию. Комментаторы в чате предлагают игрокам сдаться и даже предлагают задонатить крупную сумму тому, кто выйдет из игры. Однако это уже дело принципа.

Стримеры не собираются сдаваться и, судя по их словам, будут сидеть до последнего. В данный момент игра уже не особо похожа на соревнование в хитрости, скорее — в стабильности интернета и терпении. На момент публикации новости матч продолжается 45 часов и 50 минут.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!