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Новый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Голос Патрика Стюарта прозвучал в свежем трейлере сиквела «Доктора Стрэнджа»
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Marvel во время финала Супербоула представила полноценный трейлер продолжения «Доктора Стрэнджа» с подзаголовком «В мультивселенной безумия».

Глобально ничего нового в ролике не показали, кроме совершенно несвязанных между собой сцен, однако наиболее интересной оказалась сцена посреди ролика — там Стрэндж предстаёт перед каким-то судом, после чего звучит фраза «Мы должны рассказать ему правду». Голос невероятно похож на Патрика Стюарта, хотя официально ничего не подтверждено — в субтитрах героя называют «таинственным».

Стюарт известен многим по роли Профессора Икс в фильмах «Люди икс». В сети давно ходили слухи, что сиквел «Доктора Стрэнджа» заполнен всевозможными камео, в том числе и героев из фильмов Fox. Тут же наверняка в киновселенной Marvel дебютирует и Дэдпул.

Премьера фильма в России ожидается 4 мая.

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