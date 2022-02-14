RTX 3050 могут урезать, чтобы ещё больше снизить цену

Журналисты издания Tom's Hardware сообщили, что NVIDIA хочет выпустить бюджетную версию видеокарты RTX 3050. Она будет менее производительной, зато более дешёвой.
Если верить данным, то устройство получит 4 ГБ видеопамяти и чип GA107, который уступает элементам, помещённым в оригинальную RTX 3050. У неё, к слову, 8 ГБ видеопамяти и чип GA106. Многие думают, что выпуском бюджетной RTX 3050 NVIDIA только запутает людей.
Урезание производительности, конечно, сопроводят более низкой ценой. Журналисты предполагают, что NVIDIA будет продавать устройство за $ 199 (примерно 17 или 18 тыс. рублей). Если информация достоверная, то компания должна подтвердить её в ближайшие дни и объявить дату выхода.
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