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RTX 3050 могут урезать, чтобы ещё больше снизить цену

RTX 3050 могут урезать, чтобы ещё больше снизить цену
Fuzetech
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Журналисты издания Tom's Hardware сообщили, что NVIDIA хочет выпустить бюджетную версию видеокарты RTX 3050. Она будет менее производительной, зато более дешёвой.

Если верить данным, то устройство получит 4 ГБ видеопамяти и чип GA107, который уступает элементам, помещённым в оригинальную RTX 3050. У неё, к слову, 8 ГБ видеопамяти и чип GA106. Многие думают, что выпуском бюджетной RTX 3050 NVIDIA только запутает людей.

Урезание производительности, конечно, сопроводят более низкой ценой. Журналисты предполагают, что NVIDIA будет продавать устройство за $ 199 (примерно 17 или 18 тыс. рублей). Если информация достоверная, то компания должна подтвердить её в ближайшие дни и объявить дату выхода.

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