Лучшие моды для Minecraft: погладь лисичку, прокачай тачку, научись паркуру

Можно прокачать Minecraft до такой степени, что её будет не узнать.

Однажды кто-то мудрый сказал, что полотно со временем начинает жить отдельно от художника. Памятуя о невероятной популярности Minecraft уже второе десятилетие, сложно не согласиться с данным утверждением.

Вечную молодость проекту обеспечили аддиктивный геймплей с массой возможностей, а также многочисленные моды, рождённые энтузиастами. О них сегодня и поговорим.

Millenaire

Суть геймплея Minecraft как раз заключается в том, чтобы наполнить виртуальный мир различными объектами. Но как бы изменился игровой процесс, если бы огромная карта изначально была заставлена поселениями? Исчерпывающий ответ на этот вопрос и даёт Millenaire.

Что примечательно: населённые пункты представляют собой не просто набор локаций. Живущие в них люди занимаются ремеслом и торгуют. И порой в их закромах можно встретить очень полезные предметы.

Скачать мод Millenaire для Minecraft.

BuildCraft

Добавить крафт в игру, где он — основная механика? Звучит как шутка, не правда ли? А вот поди ж ты. BuildCraft стал настолько популярен, что со временем энтузиасты стали выпускать дополнения уже к нему самому. Что до содержания: мод привносит в Minecraft различную технику и устройства, предназначенные для эффективной добычи ресурсов.

Схожий по содержанию мод называется IndustrialCraft 2 — он добавляет в игру несколько видов промышленности, включая ядерную. Да, теперь можно сколотить настоящий реактор или освоить менее опасную профессию вроде пивоварения.

Скачать мод BuildCraft для Minecraft.

GalactiCraft

Те, кому стало скучно на Земле, смогут построить ракету и отправиться в космос ради освоения его бескрайних просторов. Правда, здесь кроется нюанс — мод в большей степени посвящён возведению летательного аппарата.

Но если добавить к нему вдогонку ещё несколько модов, сконцентрированных на приключениях в космосе, получится очень здорово. В числе таковых, например, Galaxy Space и More Planets — особенно рекомендуем обратить внимание на последний.

Скачать мод GalactiCraft для Minecraft.

Forestry

Ещё один старейший и активно развивающийся мод, прекрасно показывающий себя в связке с двумя вышеперечисленными. Forestry посвящён сельскому хозяйству во всех его проявлениях, поэтому добавляет массу новых активностей, существ и растений. Можно заниматься пчеловодством или, к примеру, разведением скота.

Чахнуть над хозяйством, уделяя ему очень много времени, необязательно. К вашим услугам автоматизированные фермы. Всем заинтересованным стоит обратить внимание на модификацию Pam’s HarvestCraft, она также посвящена фермерству.

Скачать мод Forestry для Minecraft.

Pixelmon

Как несложно догадаться по названию, Pixelmon посвящён Покемонам и радикально преображает не только графику, но и геймплей. По сути, получается аналог официальных игр, по-прежнему пользующихся бешеным спросом на Switch. Путешествуем по миру, ловим сказочных созданий и сталкиваем друг с другом в поединках. Какой-то чёткой цели здесь нет, поэтому модификацию можно охарактеризовать как «развлекаем себя сами».

Nintendo, известная своими дикими юристами, пыталась прикрыть лавочку, но что-то не вышло. Поэтому мод спокойно распространяется и даже развивается и по сей день.

Скачать мод Pixelmon для Minecraft.

The Twilight Forest

Данный мод, прежде всего, порадует фанатов ролевых игр или, чем чёрт не шутит, рогаликов. Он добавляет новое «сумеречное» измерение. Здесь повсюду гигантские деревья и постоянное чувство опасности. Монстров хватает повсеместно — хоть в горах, хоть в запутанных подземельях.

Тем, кто жаждал сражений, да ещё в не совсем обычном сеттинге, строго рекомендуется. Если кому не хватит приключений, то можно получить добавку в схожем по замыслу моде Dungeon Pack.

Скачать мод The Twilight Forest для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

Pettable

Чистой воды стёб, не несущий в себе практической ценности. С другой стороны, не обратить на него внимание мы просто не могли, поскольку он отсылает к популярному мему «Погладь собаку». Да что там, даже разработчики дорогих ААА-проектов то и дело комплектуют их возможностью поласкать какую-нибудь животинку.

В случае с Pettable приласкать можно будет кого угодно: хоть пёсика, хоть курицу. Причем не просто приласкать, а ещё и восполнить ему запас здоровья.

Скачать мод Pettable для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

MrCrayfish's Vehicle Mod

Относительно молодой мод, позволяющий решить вопрос пеших прогулок, которые в определённый момент способны набить оскомину. Он добавляет в игру уйму транспорта, начиная от тракторов и заканчивая самолётами. Причем любой образец можно ещё и кастомизировать на своё усмотрение, покрасив в нужный цвет.

Скачать мод MrCrayfish's Vehicle Mod для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

OpenComputers

Собрать компьютер, чтобы сыграть в Minecraft внутри Minecraft или любую другую игру? Вот уж где постмодернизм зарыт. Развлекаться можно сколь угодно, например, периодически прерываясь на просмотр YouTube в мире игры. Впрочем, куда больший интерес представляет сборка компьютеров, которая даже потребует определённой сноровки и знаний железа. Благо здесь не нужно отдавать перекупщику с «Авито» крупную сумму за RTX 3080, не говоря уже об остальных комплектующих.

Не отходя от кассы можно вспомнить ещё и мод ComputerCraft, добавляющий в Minecraft программируемые компьютеры и роботов.

Скачать мод OpenComputers для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

Smart Moving

Паркур нынче не то что бы в моде, хотя бывают и приятные исключения вроде недавней Dying Light 2 Stay Human. Тем не менее, если хочется вдоволь набегаться и напрыгаться за пределами стандартных способностей, то Smart Moving подойдёт.

Впрочем, сам мод не столько про паркур, сколько про реалистичные движения. После его установки появится возможность с разбега сигать в воду, выше прыгать, цепляться за объекты и так далее. Примечательно, что на «ванильных» серверах использование данной модификации карается банхаммером.

Скачать мод Smart Moving для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

MrCrayfish’s Furniture

Мод для тех, кому по душе творчество. С помощью MrCrayfish’s Furniture можно как следует преобразить своё жилище, выбирая между несколькими вариантами декора. Также можно украсить пространство различными предметами: мебелью, бытовой техникой и так далее.

Похожие по смыслу модификации выпускает энтузиаст под ником Sketch Macaw. Среди его работ тоже найдётся немало альтернативных вариантов фурнитур, мебели, ламп и так далее.

Скачать мод MrCrayfish’s Furniture для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

Traumcraft

Популярный мод, посвящённый колдовству. С ним вы можете извлекать магическую энергию из физических объектов и трансформировать в новую форму. О востребованности работы свидетельствует большое количество дополнений к и без того обширному содержимому.

Скачать мод Traumcraft для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.

Ultra Amplified

Как насчет превратить привычный мир в хаотичную помесь всего и вся? С модом Ultra Amplified ландшафт станет напоминать воздушный мир из-за смешивания биомов. Вместо ровной плоскости — висящие в небе островки и объекты. Даже водопад может течь буквально из воздуха. Возможность исследовать парящий в облаках мир есть и в другом моде — The Aether.

Скачать мод Ultra Amplified для Minecraft можно на сайте Сurseforge.com.