NVIDIA представила клавишу, которая «улучшает графику»

14 февраля на официальном сайте NVIDIA представила особенную клавишу, на которой выгравировано RTX ON (включить трассировку лучей). Мемную фразу можно поместить прямо на клавиатуру.

NVIDIA сделала клавишу для своего сообщества. Она полностью алюминиевая и упакованная в специальную коробочку. Получить клавишу сможет каждый. В течение весны и начала лета компания будет награждать поклонников по всему миру.

NVIDIA призвала следить за обновлениями в своих социальных сетях. Вероятно, точные даты проведения акции по раздаче клавиш озвучат позже. Ниже можно посмотреть на фото кнопки.

Фраза RTX ON воспринимается сообществом в качестве мема, поскольку в сети можно найти множество забавных картинок. На них показывается что-то без трассировки лучей и с включённым RTX.

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