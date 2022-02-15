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Первый геймплей Cyberpunk 2077 с PS5 и Xbox Series — апдейт выйдет сегодня

Первый геймплей Cyberpunk 2077 с PS5 и Xbox Series — апдейт выйдет сегодня
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15 февраля CD Projekt RED начала презентацию, посвящённую некстген-версиям Cyberpunk 2077. Также авторы рассказывают о различных улучшениях и изменениях.

Разработчики показали по 30 минут геймплея с PlayStation 5 и Xbox Series X. Оценить улучшения по видео сложно, но визуально кардинальных изменений не наблюдается. Авторы продемонстрировали езду на машине, сражения и выполнение нескольких миссий.

Известно, что некстген-версии будут работать с трассировкой лучей, 60 кадрами в секунду и разрешением 4K. Также игра получит быстрые загрузки и другие технические улучшения.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Сегодня состоится релиз на PS5 и Xbox Series.

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