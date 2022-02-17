Рахим Стерлинг возглавил 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с рейтингом 90. Рядом с ним расположилось сразу множество футболистов из разных лиг с рейтингом 86.
Лучшие карточки 22-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Рахим Стерлинг — 90
- Набиль Фекир — 86
- Марко Ройс — 86
- Танги Ндомбеле — 86
- Александр Митрович — 86
- Киран Триппьер — 86
- Мик Меньян — 86
- Маттейс де Лигт — 86
Футболисты доступны в игровых наборах до 24 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты защитников.
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