Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рахим Стерлинг возглавил 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Рахим Стерлинг возглавил 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с рейтингом 90. Рядом с ним расположилось сразу множество футболистов из разных лиг с рейтингом 86.

Лучшие карточки 22-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Рахим Стерлинг — 90
  • Набиль Фекир — 86
  • Марко Ройс — 86
  • Танги Ндомбеле — 86
  • Александр Митрович — 86
  • Киран Триппьер — 86
  • Мик Меньян — 86
  • Маттейс де Лигт — 86

Футболисты доступны в игровых наборах до 24 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты защитников.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022