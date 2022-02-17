Рахим Стерлинг возглавил 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 22-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с рейтингом 90. Рядом с ним расположилось сразу множество футболистов из разных лиг с рейтингом 86.

Лучшие карточки 22-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Рахим Стерлинг — 90

Набиль Фекир — 86

Марко Ройс — 86

Танги Ндомбеле — 86

Александр Митрович — 86

Киран Триппьер — 86

Мик Меньян — 86

Маттейс де Лигт — 86

Футболисты доступны в игровых наборах до 24 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты защитников.

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