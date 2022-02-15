Для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты

EA выпустила шестой патч для FIFA 22. Разработчики исправили ошибки с финтами от нападающих, подкатами от защитников и обновили стадионы, формы и модели.

В первую очередь авторы рассказали об изменениях с финтами. Теперь после исполнения особого приёма футболист с куда бóльшей точностью пробьёт по воротам — ранее игроки жаловались, что даже легенды промахивались в самых простых ситуациях. Также EA скорректировала работу подкатов. Теперь они срабатывают корректно, и судья не ставит нарушения в случаях, когда защитник сыграл в мяч.

Разработчики исправили ошибки в режиме карьеры — ранее интервью менеджера не всегда оказывало положительное влияние на настрой команды. В режиме Volta появились две новые командные игры, а в «Профи» устранили надоедливый баг с «ошибкой поиска игры».

Также ЕА традиционно обновила ряд форм, бутс, стадионов и других моделей в игре. Вдобавок авторы доработали ещё 24 лица игроков. Обновление уже доступна на ПК, а на консолях оно выйдет позже.

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