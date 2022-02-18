Успехи Assassin's Creed Valhalla и падение выручки: детали квартального отчёта Ubisoft

В рамках подведения итогов квартального отчёта Ubisoft поделилась финансовыми результатами своих проектов. Компания перестала делиться данными о продажах, акцентируя внимание на «вовлечённости» игроков в сравнении с прошлыми частями франшиз.
Отдельные показатели игр Ubisoft
- Показатели Assassin's Creed Valhalla превышают Odyssey: вовлечённость игроков выше на 30%, выручка с продаж — на 70%.
- Число игроков в Rainbow Six Siege достигло 80 млн человек. В недавнюю Rainbow Six Extraction сыграли уже 5 млн человек.
- Far Cry 6 стала успешнее пятой части по количеству проведённых геймерами часов на 45%. О продажах организация не сообщила.
- Ubisoft довольна успехами Riders Republic — симулятора экстремальных видов спорта. В компании уверены, что она сможет приносить прибыль в течение долгого времени.
Доходы
Выручка компании за 2021 год упала на 16,6% по сравнению с позапрошлым годом и составила €1,46 млрд. Доля цифровых продаж продолжает расти — на них пришлось 74,3% общей выручки. При этом больше трети дохода составили микротранзакции и покупки дополнений.
Планы на текущий финансовый год
До апреля 2023 года компания планирует выпустить 3 проекта: Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope и пиратский экшен Skull & Bones. Как продвигается работа над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time, организация не сообщила. Также глава Ubisoft Ив Гиймо отметил, что готов рассмотреть предложения о покупке компании в интересах «всех акционеров».
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