Ключевую сцену из нового «Человека-паука» переписывали десятки раз

Сценаристы «Человека-паука: Нет пути домой» Крис МакКенна и Эрик Соммерс в интервью IGN рассказали об одной из ключевых сцен, которую им пришлось переписывать как минимум десять раз. Речь идёт о моменте воссоединения Паучков после смерти тёти Мэй. Авторам необходимо было мотивировать Паука-Холланда не сдаваться, параллельно развивая истории Гарфилда и Магуайра после их сольных фильмов.

Свои мысли на сцену первой встречи были не только у сценаристов и актёров, но и у босса киновселенной Marvel Кевина Файги, продюсера фильма Эми Паскаль и режиссёра Джона Уоттса. Каждый из них предлагал свои варианты: создатели очень хотели сделать так, чтобы появление Паучков стало эмоциональным и выглядело вполне логичным по сюжету. Так родилась та самая сцена на крыше, где каждый Человек-паук делится своей драмой, в итоге убеждая героя Холланда двигаться дальше. При этом даже на её съёмки ушёл не один десяток дублей с разными вариантами диалогов.

Ранее авторы рассказывали о Зелёном гоблине — по изначальной задумке он не должен был становиться главным злодеем. Авторы не упомянули, кто должен был быть на его месте, но у фанатов есть определённые мысли на этот счёт.

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