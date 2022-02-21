Авторы Until Dawn и The Dark Pictures работают над ещё одной игрой

На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности пользователи обнаружили новую торговую марку от Supermassive Games — создателей хорроров Until Dawn и антологии The Dark Pictures. Она получила название The Quarry. По данным VGC, проект может выйти уже в этом году под издательством 2K Games.
Никаких подробностей о The Quarry пока нет. Вполне возможно, что это будет ещё один хоррор с сюжетными развилками. Ранее Supermassive Games зарегистрировала целых пять торговых марок по вселенной The Dark Pictures — у них даже есть логотипы.
В данный момент авторы работают над четвёртой частью хоррор-антологии под названием The Devil in Me. Судя по тизеру, главным злодеем станет маньяк, превращающий людей в зомби. Релиз проекта должен состояться в 2022 году.
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