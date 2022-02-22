Русский умелец снял ограничение на майнинг в видеокартах NVIDIA RTX

Около года назад NVIDIA разработала технологию Lite Hash Rate (LHR) для видеокарт RTX 3000. Таким образом компания хотела помешать добыче криптовалют, но, как оказалось, всё было напрасно. Сперва майнеры научились использовать примерно 80% мощности видеокарт 30-й серии. А на днях программист Сергей разработал программу NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker. С её помощью хешрейт достигает 100%-ных показателей при майнинге криптовалюты Etherium.

По словам разработчика, утилита модифицирует BIOS и самостоятельно его прошивает, обходя все ограничения. А если что-то пойдёт не так, то процесс обратим. Ведь программа создаёт копию оригинального BIOS и сохраняет его в системе.

Первые тесты утилиты показали прирост в мощности добычи примерно на 20%. Например, у видеокарты RTX 3060 производительность выросла до 49 MH/s. В общий доступ программа должна выйти 26 февраля.

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