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Sony раскрыла дизайн шлема PlayStation VR2

Sony раскрыла дизайн шлема PlayStation VR2
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Sony показала внешний вид шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Как и контроллеры, он выполнен в кругообразном дизайне, но при этом одновременно вдохновлён внешностью устройств семейства PlayStation.

Как отмечает Sony, ещё при создании PS5 в компании сразу же продумывали, как будет выглядеть VR-шлем.

PS5 имеет плоские края, что означает показ у плоских поверхностей, тогда как округлённости во внешнем виде PS VR2 предполагают постоянный человеческий контакт — округлённые края напоминают геймпад DualSense и гарнитуру Pulse 3D.

Компания обещает, что устройство спроектировано с учётом всех удобств — вес распределён равномерно, а закреплять шлем на голове стало ещё проще. Вдобавок появились дополнительные параметры комфорта вроде настройки расстояния линз.

Более того, сам шлем весит меньше первой модели.

Ранее Sony подтвердила особенности шлема: поддержку 4К с HDR, передовые OLED-матрицы с честным чёрным и огромным разрешением, отслеживание глаз, появление обратной отдачи в духе вибрации на DualSense и подключение к консоли лишь через один USB-C кабель.

Официально о сроках выпуска не сообщается, но многие ожидают выход PlayStation VR2 уже осенью.

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