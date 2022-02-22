NVIDIA может потратить 720 млрд рублей на компоненты для GeForce RTX 4000

NVIDIA планирует потратить 720 млрд рублей ($ 9 млрд) на компоненты для грядущих видеокарт. Причём речь идёт только об инвестициях в третьем квартале 2022 года, когда ожидается старт производства новой линейки GeForce.

Ожидается, что сначала «зелёные» возьмутся за производство RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090. Все GPU будут работать на повышенных частотах с 5-нанометровым техпроцессом. Подобный ход поможет компании сократить необходимое количество пластин, тем самым повысив прибыльность.

Массовое производство видеокарт ожидается в ноябре, тогда как на полках они должны появиться не раньше следующего года. Цены неизвестны, но, учитывая ажиотаж и дефицит практически всех видеокарт, это и не имеет значения — даже текущие модели продаются многократно дороже своей официальной стоимости.