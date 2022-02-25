В World of Tanks скоро начнётся 7 сезон боевого пропуска с важными изменениями

Создатели World of Tanks рассказали о деталях седьмого сезона боевого пропуска. Он будет длится почти три месяца и добавит ряд изменений в привычную систему наград.
Седьмой сезон будет состоять из трёх глав, которые можно изучить в любом порядке. Каждая состоит из 50 этапов, за прохождение которых положены награды и внутриигровая валюта. Ближе к завершению появится четвёртая часть с ограниченным временем и необычным испытанием.
Очки боевого пропуска можно будет зарабатывать со старта сезона без выбора главы и использовать их для открытия наград. Ключевая техника, среди которой Leopard 1, T110E4 и Kranvagn, позволит заработать тысячу очков вместо 700.
При выборе главы будут доступны один из трёх прогрессионных стилей для ключевой техники. При прохождении глав танки изменят внешний вид с добавлением новых элементов. За завершение всех этапов игрок получит уникального члена экипажа.
Седьмой сезон стартует 2 марта и завершится 30 мая. World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
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