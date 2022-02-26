Стримеры жалуются, что Twitch больше не делает выплаты на счета россиян

Twitch прекращает выплаты на карты и счета российских банков, о чём сообищили некоторые стримеры. Заявлений по этому поводу сервис пока не сделал.

Владимир «bratishkinoff» Братишкин

Твич прекратил выплаты на русские банки.

Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам. Некритично, конечно, но теперь костыли придумывать.

Иван «Manyrin» Казаров

Твитч не выводит платежи на любые российские карты, но пока есть PayPal (пока). В любом случае это ***** деньги, главное жизни. Так что все волнуемся, ждём, поскорее бы всё решили. Люди, держитесь, молимся, переживаем.

Прекращение выплат могло стать результатом санкций западных стран в отношении российских банков. Повлияет ли это на партнёрские программы других сервисов вроде YouTube, пока неизвестно.

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