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В «Заре Рагнарёка» для «Вальгаллы» будут отсылки для настоящих фанатов Assassin's Creed

В «Заре Рагнарёка» для «Вальгаллы» будут отсылки для настоящих фанатов Assassin's Creed
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Крупное дополнение для Assassin's Сreed Valhalla под навзанием «Заря Рагнарёка» расскажет про Одина, обличье которого примерил главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.

Как оказалось, в расширении будут отсылки не только на саму Valhalla, но и на прошлые части серии. Об этом рассказал геймдиректор DLC Георгий Попов.

Мы добавили небольшие намёки в форме метафор, референсов и отсылок для настоящих фанатов серии Assassin's Creed. Мы уверены, что тайна лучше всего раскрывается, когда её оставляют на волю воображения, поэтому игрокам предстоит интерпретировать и анализировать эти данные и устанавливать связь с эпохой Ису.

По словам Попова, в дополнении не будет современности или миссий из других эпох. Судя по всему, игроков будут ждать именно намёки и отсылки, а историю Басима продолжат уже в следующей части серии.

«Заря Рагнарёка» выйдет 10 марта. Assassin's Creed Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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