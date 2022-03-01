В «Заре Рагнарёка» для «Вальгаллы» будут отсылки для настоящих фанатов Assassin's Creed

Крупное дополнение для Assassin's Сreed Valhalla под навзанием «Заря Рагнарёка» расскажет про Одина, обличье которого примерил главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.
Как оказалось, в расширении будут отсылки не только на саму Valhalla, но и на прошлые части серии. Об этом рассказал геймдиректор DLC Георгий Попов.
Мы добавили небольшие намёки в форме метафор, референсов и отсылок для настоящих фанатов серии Assassin's Creed. Мы уверены, что тайна лучше всего раскрывается, когда её оставляют на волю воображения, поэтому игрокам предстоит интерпретировать и анализировать эти данные и устанавливать связь с эпохой Ису.
По словам Попова, в дополнении не будет современности или миссий из других эпох. Судя по всему, игроков будут ждать именно намёки и отсылки, а историю Басима продолжат уже в следующей части серии.
«Заря Рагнарёка» выйдет 10 марта. Assassin's Creed Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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