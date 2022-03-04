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Фильм «Главный герой» про мир видеоигры получит продолжение

Фильм «Главный герой» про мир видеоигры получит продолжение
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Глава 20th Century Studios Стив Асбелл дал интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём он рассказал про судьбу продолжения фильма «Главный герой».

По словам Асбелла, студия планирует создать из ленты франшизу и развить её ещё на несколько фильмов. Притом речь идёт не только про сиквел, но и про другие картины. Глава кинокомпании отметил, что в данный момент идёт работа над сценарием второй части.

Мы ждём сценарий, который должны предоставить со дня на день. Это будет фантастическая история.

Основную роль в «Главном герое» сыграл Райан Рейнольдс. Картина рассказывает про NPC, который находится внутри видеоигры. В один момент он решает выбраться из цифрового пространства.

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