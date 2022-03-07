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Игроки выбрали самых раздражающих врагов в играх

Игроки выбрали самых раздражающих врагов в играх
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В каждой игре помимо боссов есть так называемые рядовые противники. Некоторые из них не представляю угрозы для игрока, но есть и по-настоящему раздражающие враги. Как раз о таких и спросил пользователь Reddit под ником Texacore.

Сам он выбрал василисков из проектов FromSoftware. Эти надоедливые враги прыгучие и выпускают облако ядовитого газа. Некоторые в комментариях согласились с Texacore, а также назвали своих кандидатов. Ещё одни раздражающие враги в играх японской студии — собаки. Пользователи отмечают, что они любят нападать стаей и беспрерывно атаковать.

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Кто-то выбрал драконов из Skyrim, другие выбрали пауков из The Binding of Isaac и огромные кисти рук из Elden Ring. Особенной популярностью в этом вопросе пользуются игры FromSoftware, потому что именно в них обитают раздражающие и мощные рядовые противники.

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