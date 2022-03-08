S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» теперь нельзя купить в Steam для России

Вслед за крупными издателями свои игры из российского региона в Steam изъяли и GSC Game World — авторы серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». На момент публикации заметки все проекты студии невозможно купить жителям РФ даже при наличии цены у третьих «Казаков» в поиске сервиса.
При попытке перейти на страницу любой игры GSC российским пользователям сообщают, что «данный товар недоступен в вашем регионе». При этом игроки всё ещё могут устанавливать и запускать уже купленные проекты студии.
GSC Game World пока не делала никаких заявлений по поводу снятия своих игр с продажи в РФ. Вероятно, официальная информация от разработчиков появится уже в ближайшее время.
Ранее 7 марта многие российские игроки не могли запустить уже купленные и скачанные проекты — в список вошли как GTA Online, так и FIFA 22. Однако через некоторое время доступ возобновился — видимо, это была какая-то техническая ошибка.
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