Steam начал возвращать доступ к купленным играми в России

Похоже, невозможность запустить уже купленные игры в российском Steam всё же была ошибкой, а не каким-то планом по ограничением для россиян. Доступ к приобретённым проектам EA, Activision, Microsoft, Take-Two и Rockstar восстановили.

Проблемы с доступом начались несколько часов назад, когда было невозможно из России запустить Sea of Thieves, Halo Infinite, Gears 5 и Call of Duty: Black Ops 3. После этого к списку добавились ещё и FIFA 22, Apex Legends, Need for Speed: Payback, Battlefield 5, NBA 2K, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 и другие.

Теперь доступ ко всем начал возвращаться. Вот что пишет создатель фанатской базы данных Steam:

Похоже, это всё же была ошибка и её исправляют, чтобы текущие владельцы могли и дальше играть в свои игры. Однако приобрести их больше нельзя.