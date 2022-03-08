Steam начал возвращать доступ к купленным играми в России
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Похоже, невозможность запустить уже купленные игры в российском Steam всё же была ошибкой, а не каким-то планом по ограничением для россиян. Доступ к приобретённым проектам EA, Activision, Microsoft, Take-Two и Rockstar восстановили.
Проблемы с доступом начались несколько часов назад, когда было невозможно из России запустить Sea of Thieves, Halo Infinite, Gears 5 и Call of Duty: Black Ops 3. После этого к списку добавились ещё и FIFA 22, Apex Legends, Need for Speed: Payback, Battlefield 5, NBA 2K, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 и другие.
Теперь доступ ко всем начал возвращаться. Вот что пишет создатель фанатской базы данных Steam:
Похоже, это всё же была ошибка и её исправляют, чтобы текущие владельцы могли и дальше играть в свои игры. Однако приобрести их больше нельзя.
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