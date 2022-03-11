Activision подтвердила работу над мобильной Call of Duty: Warzone

Activision опубликовала пост на своём сайте, в котором рассказала о Call of Duty: Warzone Mobile. По словам компании, это будет «полноценная королевская битва AAA-качества». Поэтому она открыла набор в команду и ищет «настоящих профессионалов, готовых создавать мобильные игры мирового класса».
В производстве задействованы студии Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware. Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что уже видел первый геймплей проекта, и для мобильной игры он выглядит впечатляюще.
Дату выхода Warzone Mobile не объявили. Судя по всему, игра находится на ранней стадии производства, поэтому не стоит ожидать релиз проекта в 2022 году.
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