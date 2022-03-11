Инсайдер: E3 2022 не отменили. Она пройдёт полностью в онлайн-формате

В середине января инсайдер Джефф Грабб сообщил, что крупнейшая игровая выставка E3 в этом году отменяется. По его информации, об отмене мероприятия должны были сообщить совсем скоро, однако этого так и не произошло.

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И вот другой инсайдер Том Хендерсон наконец опроверг слова Грабба. По его словам, E3 2022 всё-таки состоится, но в онлайн-формате. Об этом организатор ESA якобы сообщил в письме к разработчикам. Судя по всему, анонс должен состояться в ближайшее время.

Electronic Entertainment Expo (E3) — крупнейшая видеоигровая выставка. По традиции в середине июня издатели показывают горячо ожидаемые новинки и анонсируют новые проекты. За последние 27 лет E3 полностью отменяли только один раз — в 2020 году из-за наступившей пандемии.

Ранее организаторы другой крупной игровой выставки gamescom заявили, что в 2022 году мероприятие пройдёт вживую впервые с 2019 года.

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