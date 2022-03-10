Выставку gamescom в этом году впервые с 2019-го хотят провести вживую

10 марта организаторы крупной игровой выставки gamescom заявили, что в 2022 году мероприятие пройдёт вживую впервые с 2019 года. Также какую-то часть выставки проведут в формате онлайн.

Один из организаторов шоу Феликс Фальк заявил, что команда долго готовилась к тому, чтобы организовать всё правильно и интересно.

gamescom в этом году станет лучшим с 2019 года. У шоу будет как цифровая, так и физическая часть. Мы продумали и меры безопасности из-за COVID-19. Поскольку у нас есть шесть месяцев, то многое ещё может поменяться. Мы будем следить за ситуацией.

Шоу традиционно пройдёт в Кёльне. Организаторы планируют провести выставку с 24 по 28 августа. Как обычно, ожидаются анонсы и обновления по уже анонсированным проектам.

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