Sony приостановила работу кинобизнеса в России
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Sony Pictures приостановила деятельность в России, о чём сообщило издание Variety. Решение связано с обострённой ситуацией на Украине.
Из-за временного прекращения работы Sony Pictures зрители из России не увидят цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой» и предстоящие сериалы. Об этом сообщил генеральный директор компании Тони Винчикерра.
Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые приостановили свою работу в России. Две недели назад мы отложили премьеру «Морбиуса», а также приостановили цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой» и будущие сделки на телевизионные показы. Прекратил работу и аниме-сервис Crunchyroll.
Новость по темеDisney отменила показы своих фильмов в России
Ранее о приостановке деятельности в России объявили другие компании вроде Disney и Warner Bros., которая отменила показ «Бэтмена» за день до премьеры.
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