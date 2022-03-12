Sony приостановила работу кинобизнеса в России

Sony Pictures приостановила деятельность в России, о чём сообщило издание Variety. Решение связано с обострённой ситуацией на Украине.

Из-за временного прекращения работы Sony Pictures зрители из России не увидят цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой» и предстоящие сериалы. Об этом сообщил генеральный директор компании Тони Винчикерра.

Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые приостановили свою работу в России. Две недели назад мы отложили премьеру «Морбиуса», а также приостановили цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой» и будущие сделки на телевизионные показы. Прекратил работу и аниме-сервис Crunchyroll.

Новость по теме Disney отменила показы своих фильмов в России

Ранее о приостановке деятельности в России объявили другие компании вроде Disney и Warner Bros., которая отменила показ «Бэтмена» за день до премьеры.

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