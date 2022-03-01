Disney отменила показы своих фильмов в России

Disney объявила о прекращении показов свежих фильмов в России. Под удар попал и мультфильм «Я краснею» от Pixar, премьера которого ожидалась 10 марта.
Корпорация стала первой голливудской студией, отменившей своих показы в России после начала военной операции на Украине. Остальные компании пока ничего не рассказывали — по данным СМИ, они занимаются выстраиванием стратегией, которые могут вылиться как в заявления, так и в блокировки премьер.
Ближайшей громкой премьерой Disney станет продолжение «Доктора Стрэнджа» — его премьера была запланирована на 5 мая. Среди других важных новинок других студий стоит отметить «Соника 2 в кино» (31 марта), «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» (14 апреля) и «Топ Ган: Мэверик» (26 мая).
При этом «Бэтмен» уже точно начнёт прокат в России, однако в индустрии считают, что последующие премьеры в России отменят.
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