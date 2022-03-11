Disney приостановил работу всех отраслей своего бизнеса в России

Disney объявила о приостановке работы всех подразделений своего бизнеса в России. Решение затронет вещание телеканалов компании (например National Geographic), работу туристических маршрутов, издание журнала National Geographic, а также производство и лицензирование местного контента.
По словам компании, сотрудников из региональных подразделений увольнять не будут — речь идёт именно о приостановке бизнеса. Похожее решение недавно приняло издательство WarnerMedia.
Ранее представители Disney впервые прокомментировали происходящее в РФ. По словам финансового директора компании Кристин МакКарти, на кинопрокат и другие отрасли компании в России приходится всего лишь около 2% бизнеса Disney, однако ситуацию она всё равно назвала «очень неприятной»
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