Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» Мэтта Ривза в России

Warner Bros. объявила об отмене показа «Бэтмена» Мэтта Ривза в нашей стране — всего за день до полноценной премьеры. Это уже вторая голливудская студия, которая прекратила показы на территории РФ. Ранее об этом же сообщила Disney.

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Представители Warner Bros. не уточнили, будет ли распространяться данное решение на другие картины студии. Например, на триквел «Фантастических тварей», прокат которых должен начаться уже 14 апреля.

В данный момент неясно, присоединятся ли к решению компании другие крупные игроки на кинорынке. Среди важных новинок остальных студий стоит отметить «Соника 2 в кино» (31 марта) и «Топ Ган: Мэверик» (26 мая).

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