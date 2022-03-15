У GTA 5 для PS5 и Xbox Series появился релизный трейлер

15 марта Rockstar Games выпустила релизный трейлер GTA 5 для консолей нового поколения. В ролике можно увидеть кадры с PlayStation 5 и Xbox Series. Некстген-версия проекта уже доступна.

Примечательно, что некоторым пользователям Rockstar вернула деньги за предзаказ и забрала GTA 5 из библиотеки. Вернувшиеся в кошелёк средства даже нельзя потратить, поскольку PS Store в России заблокирован.

Исследуйте Лос-Сантос и округ Блейн более подробно, чем когда-либо прежде, благодаря новым графическим режимам, улучшенным качествам текстур, опциям HDR и трассировке лучей, более быстрой загрузке и многому другому.

В GTA 5 на консолях нового поколения доступны три режима графики, более быстрые загрузки и более чёткие модели персонажей. С нашими впечатлениями можно ознакомиться в тексте ниже.

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