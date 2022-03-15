Владельцам PS5 в России возвращают деньги за покупку некстген-версии GTA 5

15 марта состоялся выход некстген-версии GTA 5 на PS5 и Xbox Series. Российские игроки на PlayStation могли обновиться всего лишь за 719 рублей, а при использовании другого способа — получить обновленную GTA Online полностью бесплатно. Интересно то, что игроки из РФ могли приобрести апгрейд даже на фоне ухода издателя Take-Two с нашего рынка.
Однако всё оказалось не так просто. Некоторые российские пользователи сообщают, что им вернули деньги за некстген-версию GTA 5, а сама игра теперь недоступна для запуска. При этом средства приходят на кошелёк PSN — отечественные геймеры попросту не могут ими воспользоваться из-за отключения PS Store. Некоторые умельцы всё же нашли способ сохранить проект на своей консоли. Для этого достаточно один раз зайти в игру и отключить PS5 от интернета.
При этом версия для консолей Xbox Series всё ещё доступна для покупки и запуска. Неясно, собирается ли Microsoft возвращать игрокам деньги и отбирать у них игру по аналогии с Sony.
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