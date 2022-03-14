Поиграли в GTA 5 на PS5. Лениво, Rockstar, лениво

Хоть некстген-версия Grand Theft Auto 5 не должна добраться до России, нам удалось попробовать новинку на PS5. Наш гайд по активации GTA Online из Новой Зеландии актуален как никогда.

Апгрейд получился скромным. Возможно, Rockstar потребовалось внести множество изменений «под капотом» для будущих обновлений, однако в текущем виде сложно представить, почему кто-то из компании решил продавать это за деньги. Да, небольшие деньги, но все нововведения тянут на бесплатный апгрейд.

Вот что улучшили: подняли разрешение до 4К (да, за семь лет игру так и не обновили для PS4 Pro и Xbox Series X), добавили два режима с 60 FPS и улучшили графику — это особенно заметно по качеству текстур, дальности прорисовки объектов и LOD (уровень детализации в зависимости от удалённости от объекта).

Для переноса сохранений я недавно качал игру на PS4 и ужаснулся графике — особенно текстурам и прорисовке объектов. На PS5 с этим всё куда лучше. Сейчас GTA 5 на PS5 выглядит примерно так, как она запомнилась на PS4 в момент выхода в 2014 году.

Геймплей с перестрелкой

Могло быть и лучше

Версия для PS5 ощущается как апгрейд с минимальными усилиями. Почему у Rockstar вообще ушло так много времени на их реализацию — сложно сказать. Создаётся ощущение, что команда просто взяла версию для ПК и портировала её на PS5, попутно добавив трассировку лучей. Пока, кстати, я ещё не понял, в чём заключаются её особенности. Скорее всего, какие-то более реалистичные тени — явно не отражения.

При этом проблемы остались. Дальность прорисовки хоть и стала лучше, но далека от идеала. Некоторые объекты погружаются буквально на глазах — похоже на баг, но подобных ошибок за непродолжительную сессию я заметил немало. Во время дождя смотреть на лежи вообще больно — отражения бликуют и объекты в них то пропадают, то появляются. Картинка сразу теряет в целостности.

Обратите внимание на ролике ниже, как над тоннелем подгружается железная ограда. Сначала это просто какая-то полупрозрачная текстура, а при приближении — детализированный объект. На 4К-экране подобные аляповатости особенно бросаются в глаза.

Давайте о хорошем

Загрузки стали заметно быстрее — сюжетная кампания из меню загружается очень быстро (не дольше 15 секунд, примерно в 4-6 раз быстрее, чем на PS4), тогда как GTA Online за счёт подключения к серверам потребуется чуть побольше времени.

Ещё хочется отметить особенности DualSense — если адаптивные триггеры используются скудно, то вибрация получилась отличной. Rockstar добавила множество уникальных «ощущений», что особенно приятно чувствуется на дороге. Конечно, это не Gran Turismo 7, но и вот тут ленивым внедрение фичи точно не назвать. Жалко, что к остальному отнеслись не с такой заботой.

Ещё в GTA 5 впервые появился HDR. Он действительно неплохой.

Подводя итоги

Что в итоге: GTA 5 на новых консолях — это лучшая версия GTA 5 на консолях, но Rockstar явно могла лучше осовременить боевик. К сожалению, наблюдая за многолетней поддержкой экшена на PS4 и Xbox One, рассчитывать на значительные улучшения и нововведения по технической части на PS5 и Xbox Series в обозримом будущем не стоит.

А сейчас — да, графика стала лучше, а играть теперь приятнее. Но ответить на вопрос, почему за это просят деньги владельцев оригиналов на PS4 и Xbox One, не получается. Подобные апгрейды должны быть бесплатными.

Очень жаль, что Rockstar пошла по такому пути. Многие наверняка хотят увидеть апгрейд для Red Dead Redemption 2. Уже сейчас на Xbox One X вестерн выглядит замечательно — честное 4К при стабильных 30 FPS. Остаётся только добавить 60 кадров через обратную совместимость, как делают многие разработчики. Но в случае игр Rockstar, похоже, для этого потребуется необязательный ремастер.

Насчёт Rockstar хочется ошибаться — и что GTA 5 на новых консолях будут технически улучшать, при надобности добавляя новые особенности (2022 год, а в GTA Online до сих пор нет кроссплея хотя бы между PlayStation и Xbox!), и что провал GTA: The Definitive Edition станет важным уроком.

GTA 5 на PS5 и Xbox Series выходит завтра, 15 марта. В России предзаказы на PlayStation 5 стартовали за 719 рублей, однако есть предположение, что после релиза деньги вернут — как это уже было с Gran Turismo 7, Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok и WWE 2K22. Однако в GTA Online никто не запретит играть: её раздают абсолютно бесплатно во всех странах. Успейте активировать до 15 июня.

6 минут GTA Online на PS5

Скриншоты GTA 5 на PS5