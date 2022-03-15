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Авторы Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunter раскрыли детали геймплея

Авторы Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunter раскрыли детали геймплея
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Студия Complex Games и издатель Frontier Foundry опубликовали финальный дневник разработчиков. Его посвятили крейсеру Baleful Edict, геймплейным механикам и многому другому.

В целом разработчики рассказали про игровой опыт в менеджменте, боевую систему и мобильную базу для организации операций. Ещё авторы поговорили про механику прицеливания по конечностям и раскрыли детали уникальных навыков отряда и специальных способностях бойцов.

Обо всех этих особенностях рассказали ключевые разработчики в лице креативного директора Ноя Дектер-Джексона и ведущего дизайнера Питира Шнабла.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters — это тактическая игра по вселенной Warhammer в стиле последних частей XCOM. Релиз проекта состоится 5 мая в Steam и Epic Games Store.

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