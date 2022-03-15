Сохранения и аддоны Resident Evil 2, 3 и 7 разрешат перенести на PS5 и Xbox Series

Capcom рассказала некоторые детали обновлённых версий Resident Evil 7 и ремейков второй и третьей частей. Владельцы экшенов на консолях прошлого поколения смогут перенести сохранения и некоторые аддоны на PS5 и Xbox Series.
Обладатели дополнений для Resident Evil 7 на PS4 и Xbox One получат их в обновлённой версии. Для экшена вышли аддоны Not A Hero, Banned Footage Vol. 1 и 2 и эпилог End of Zoe.
Capcom анонсировала обновлённые зомби-экшены для PS5 и Xbox Series в начале марта. Владельцы игр на консолях прошлого поколения получат новые версии бесплатно.
Улучшенные Resident Evil 2, 3 и 7 должны выйти на PS5 и Xbox Series до конца года. С их релизом разработчики бесплатно обновят ПК-версии экшенов.
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