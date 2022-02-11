Утечка: ремейк Resident Evil 4 сделают страшнее оригинала. Анонс скоро

Ремейк Resident Evil 4, впервые о котором в СМИ сообщили больше года назад, могут анонсировать в ближайшие несколько месяцев. По данным издания Fanbyte, разработчики также заметно пересмотрели проект.
Вместо пошагового воссоздания культовой игры в Capcom решили выпустить более страшную игру, сделав её ближе к первоначальным концепциям четвёртой части. К примеру, масштабное сражение в деревне теперь происходит ночью. Это касается и большей части игры, хотя в оригинале действие происходило в течение суток.
Ещё одним источником вдохновения стал ремейк Resident Evil 2 — оно и не удивительно, ведь производство возглавляет как раз создатели REmake 2, тогда как дополнительную поддержку им оказывают создатели ремейка Resident Evil 3 из студии M-Two.
Другие детали
- Подразумевалось, что создатель Resident Evil 4 Синдзи Миками будет работать над ремейком, однако он боялся таким решением развалить собственную студию Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo).
- Дополнительным персонажам в REmake 4 уделят больше внимания, а Ада получит полноценную кампанию.
По утечкам, ремейк Resident Evil 4 должен выйти в течение года — либо в конце 2022-го, либо в начале 2023-го.
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