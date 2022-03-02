Capcom бесплатно улучшит Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7

Capcom объявила, что работает над некстген-версиями трёх Resident Evil — ремейка второй, ремейка третьей и седьмой частей. Причём все три игры получат отдельные релизы, а не просто улучшат по обратной совместимости.
Владельцы игр на PS4 и Xbox One получат бесплатный апгрейд.
Более того, разработчики улучшат и оригинальную версию для ПК — её обновят одновременно с некстген-релизом на PlayStation 5 и Xbox Series. Дату выхода не называют, но выпуск случится до конца 2022 года.
Издатель также показал скриншоты новых версий и объявил об особенностях: повышенное разрешение, поддержка 3D-звука, трассировка лучей для отражений и добавление возможностей DualSense на PS5.
Resident Evil 2 (2019)
Resident Evil 3 (2020)
Resident Evil 7 (2017)
По слухам, следующей частью Resident Evil станет ремейк Resident Evil 4. Он будет мрачнее и страшнее оригинала, во многом вдохновляясь первоначальными наработками проекта.
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