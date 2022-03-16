Сэмюэл Л. Джексон всё ещё хочет вернуться в «Звёздные войны»
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Недавно Сэмюэл Л. Джексон посетил подкаст Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим Джошем Хоровицем актёр рассказал про возвращение к роли Мейса Винду из «Звёздных войн».
По словам Джексона, он действительно хотел бы вновь сыграть мастера-джедая в кино или сериале. Последнее появление Мейса Винду было в третьем эпизоде франшизы. После предательства Энакина Скайуокера Палпатин поразил Винду молнией и выбросил из окна.
В «Звёздных войнах» у людей с одной рукой есть богатая история. Я научусь владеть световым мечом левой рукой!
Многие фанаты верят, что мастер-джедай остался жив. Раз об этом заговорил сам Джексон, то шансы на возвращение персонажа действительно есть.
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