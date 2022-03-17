Криштиану Роналду возглавил 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с рейтингом 92. Рядом с ним расположился голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны с 89 баллами.
Лучшие карточки 26-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Криштиану Роналду — 92
- Войцех Щенсны — 89
- Даниэль Парехо — 87
- Маттиас Гинтер — 87
- Винченцо Грифо — 86
- Виктор Осимхен — 85
- Ферран Торрес — 84
- Филип Форсберг — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 23 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила специальную карточку Жоэля Матипа — защитника «Ливерпуля» признали лучшим игроком февраля в АПЛ. Улучшенную версию футболиста можно собрать до 8 апреля.
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