Криштиану Роналду возглавил 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с рейтингом 92. Рядом с ним расположился голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны с 89 баллами.

Лучшие карточки 26-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Криштиану Роналду — 92

Войцех Щенсны — 89

Даниэль Парехо — 87

Маттиас Гинтер — 87

Винченцо Грифо — 86

Виктор Осимхен — 85

Ферран Торрес — 84

Филип Форсберг — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 23 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила специальную карточку Жоэля Матипа — защитника «Ливерпуля» признали лучшим игроком февраля в АПЛ. Улучшенную версию футболиста можно собрать до 8 апреля.

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