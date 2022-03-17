Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криштиану Роналду возглавил 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Криштиану Роналду возглавил 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила 26-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с рейтингом 92. Рядом с ним расположился голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны с 89 баллами.

Лучшие карточки 26-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Криштиану Роналду — 92
  • Войцех Щенсны — 89
  • Даниэль Парехо — 87
  • Маттиас Гинтер — 87
  • Винченцо Грифо — 86
  • Виктор Осимхен — 85
  • Ферран Торрес — 84
  • Филип Форсберг — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 23 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила специальную карточку Жоэля Матипа — защитника «Ливерпуля» признали лучшим игроком февраля в АПЛ. Улучшенную версию футболиста можно собрать до 8 апреля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022