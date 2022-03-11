Жоэль Матип стал лучшим игроком февраля в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип стал лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 86 — её можно получить до 8 апреля.

Цена на сборку составляет всего лишь около 15 тыс. монет в первую очередь из-за низкой скорости футболиста. Фанаты уже успели раскритиковать EA: они заявляют, что в жизни Матип бегает явно быстрее игрового показателя в 63 пункта.

Ранее EA выпустила 25-ю команду недели. Её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 93. Рядом с ним расположился защитник «Милана» Тео Эрнандес с 88 баллами.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!