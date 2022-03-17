Игроки нашли способ активировать ключи для PS Store в России. Нужна PS3 или PS Vita

15 марта Sony закрыла последнюю лазейку для погашений ключей в российском PS Store, однако за сутки пользователи нашли целых пару обходных путей. Для этого потребуются старенькие консоли — PS3 или PS Vita.

В общем-то оба способа довольно прямолинейные.

На PlayStation 3

Заходим в PlayStation Store; В левом меню в самом низу выбираем «Погашение кода»; Вводим его, нажимаем «продолжить» и подтверждаем активацию.

На PS Vita

Заходим в PlayStation Store; В правом нижнем углу нажимаем на кнопку с тремя точками; Выбираем пункт «Погашение кода»; Вводим его, нажимаем «продолжить» и подтверждаем активацию.

Пока неизвестно, станет ли Sony закрывать и эти лазейки, однако владельцам любой из консолей при надобности стоит воспользоваться ими, пока такая возможность ещё есть.