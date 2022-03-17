Игроки нашли способ активировать ключи для PS Store в России. Нужна PS3 или PS Vita
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15 марта Sony закрыла последнюю лазейку для погашений ключей в российском PS Store, однако за сутки пользователи нашли целых пару обходных путей. Для этого потребуются старенькие консоли — PS3 или PS Vita.
В общем-то оба способа довольно прямолинейные.
На PlayStation 3
- Заходим в PlayStation Store;
- В левом меню в самом низу выбираем «Погашение кода»;
- Вводим его, нажимаем «продолжить» и подтверждаем активацию.
На PS Vita
- Заходим в PlayStation Store;
- В правом нижнем углу нажимаем на кнопку с тремя точками;
- Выбираем пункт «Погашение кода»;
- Вводим его, нажимаем «продолжить» и подтверждаем активацию.
Пока неизвестно, станет ли Sony закрывать и эти лазейки, однако владельцам любой из консолей при надобности стоит воспользоваться ими, пока такая возможность ещё есть.
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