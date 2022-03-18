Для Hearthstone представили DLC «Путешествие в Затонувший Город» с существами-нагами

Blizzard анонсировала новое дополнение для Hearthstone под названием «Путешествие в Затонувший Город». В игре появятся Наги — находясь в руке, они получают существенные бонусы, когда пользователь разыгрывает одно или несколько заклинаний.

Существа со свойством «Гигант» используют дополнительные части тела, значительно увеличивающие их мощь. Они доступны в том числе, если разыгрывать карты этого типа не из руки. Карты со свойством «Улов» дают возможность увидеть три нижние карты из колоды и выбрать одну, чтобы положить её на верх колоды.

Всего в расширении будет 135 карт. Дополнение поступит в продажу 12 апреля. DLC уже можно предзаказать: стандартный пакет с 60 картами стоит 2469 рублей, мегапакет с 80 картами и героем — 4399 рублей.

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