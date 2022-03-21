На ролик третьего сезона «Пацанов» пожаловались больше 20 млн раз

12 марта Amazon выложила тизер-трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны». За всё время он набрал свыше 3 млн просмотров и больше 100 тыс. лайков. Несмотря на такие хорошие показатели, на тизер пожаловались очень много раз.

Официальный аккаунт «Пацанов» в социальных сетях сообщил, что всего на трейлер было отправлено больше 20 млн жалоб. Это связано с тем, что в ролике показали чересчур взрослый контент, что озадачило многих пользователей.

Примечательно, что в посте указана и другая информация. Например, свой комментарий под трейлером оставил режиссёр Тайка Вайтити. Также указывается, что ролик точно посмотрел Сет Роген, который выступает шоураннером и сценаристом шоу.

Третий сезон сериала стартует 3 июня 2022 года. Покажут сразу три эпизода.

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