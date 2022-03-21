На ролик третьего сезона «Пацанов» пожаловались больше 20 млн раз

12 марта Amazon выложила тизер-трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны». За всё время он набрал свыше 3 млн просмотров и больше 100 тыс. лайков. Несмотря на такие хорошие показатели, на тизер пожаловались очень много раз.
Официальный аккаунт «Пацанов» в социальных сетях сообщил, что всего на трейлер было отправлено больше 20 млн жалоб. Это связано с тем, что в ролике показали чересчур взрослый контент, что озадачило многих пользователей.
Примечательно, что в посте указана и другая информация. Например, свой комментарий под трейлером оставил режиссёр Тайка Вайтити. Также указывается, что ролик точно посмотрел Сет Роген, который выступает шоураннером и сценаристом шоу.
Третий сезон сериала стартует 3 июня 2022 года. Покажут сразу три эпизода.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 марта 2022
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02
-
12:35
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:56
-
08:25
- 20 марта 2022
-
19:04
-
18:30
-
17:33
-
16:57
-
16:19
-
15:33
-
15:24
-
14:42
-
13:44
-
12:53
-
11:32