Какие игры в ближайшее время не выйдут в России

На этой неделе в мире ожидается сразу нескольких громких новинок — однако ни одна из них официально не выйдет в России. Мы решили взглянуть на перечень грядущих релизов, всего их немного.

Ghostwire: Tokyo

Релиз в мире: 25 марта

Всё ещё непонятный мистический экшен в открытом мире разрабатывается авторами The Evil Within для PS5 и ПК, а издателем выступает Bethesda. Однако компания приостановила продажи всей продукции в России, поэтому и новинку нельзя купить. Причём в Epic Games Store до сих пор доступна страница и есть кнопка предзаказа, однако после появляется ошибка о недоступности продукта в регионе.

В России попробовать Ghostwire: Tokyo пока можно будет лишь одним способом — покупкой игры для PlayStation 5 в другом регионе, для чего нужно создать соответствующую учётную запись. Правда, с покупкой кодов оплаты иной валюты также возникнут проблемы — Visa и MasterCard с российских карт больше не принимают оплаты в зарубежных сервисах, поэтому нужно искать коды где-то в России, где они сейчас стоят особенно дорого.

На ПК есть ещё один способ — но о нём энтузиасты и сами знают. К сожалению, других вариантов пока не намечается.

Сама Ghostwire причём кажется очень интересной — да, это игра в открытом мире в стиле Ubisoft, но с уникальной боевой системой и необычным сеттингом опустошённого Токио, в который проникли духи из локальных мифов. К сожалению для России, аналогов у новинки японцев попросту нет.

Tiny Tina's Wonderlands

Релиз в мире: 25 марта

Фэнтезийный спин-офф Borderlands, действие которого разворачивается в настольной игре крошки Тины. Она же выступает ведущей. Идея игры возникла после дополнения Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2. К сожалению, издатель 2K Games также прекратил продажи продукции в России.

Тут больше всего повезло владельцам Xbox: они могут приобрести шутер в другом регионе — да ещё и дешевле выйдет наверняка. Для этого потребуется посредник, но закоренелые владельцы консоли уже наверняка знакомы с подобной схемой приобретения продукции — а в нынешних реализациях она может стать чуть ли не единственной.

На ПК выход один, однако, учитывая кооперативную направленность, подобное вряд ли можно назвать альтернативой. На PlayStation надо покупать коды оплаты для оплаты товара в другом регионе.

Всё это грустно, потому что Tiny Tina's Wonderlands может оказаться по-настоящему интересной. Вместо заранее придуманных героев тут нужно создавать своего персонажа, а уже после присвоить ему один из шести классов. Умения прокачиваются гибко, также появилась возможность вкладываться в характеристики — буквально как в старых RPG. От классики жанра тут ещё перемещение по миру в духе jRPG и настолок со случайными стычками.

Kirby and the Forgotten Land

Релиз в мире: 25 марта

Пожирающий всё Кирби отправляется в 3D, однако в России релиз отложили на неопределённый срок. В отличие от остальных издателей, Nintendo сказала прямо: причиной переноса стали проблемы с логистикой и оплатой. Купить игру всё же можно — либо в другом регионе (проблемно), либо заказать картридж из Европы или Азии (проблемно). Также со временем серые магазины наверняка привезут физические копии. Ключевая проблема — их цена из-за курса рубля.

Жаль, что с Kirby and the Forgotten Land случилось так. Адвенчура, судя по демоверсии, получается достойная. Суть предельно проста: Кирби может поглощать существ и предметы, перенимая их способности. Это потребуется как для сражений с противниками, так и для решения загадок.

Это три основных релиза ближайших семи дней, которые не выйдут в России. Однако через неделю ожидается ещё один.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

К сожалению, переосмысление видеоигр по LEGO также минует Россию: вся продукция Warner Bros. не выйдет в стране до дальнейшего распоряжения. Это касается и фильмов, и сериалов, и игр. Под раздачу попала и The Skywalker Saga. Все методы покупки, озвученные выше, подходят и ей.

Сама LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выглядит игрой мечты. Специально для неё студия создавала новый движок, переосмыслила весь игровой процесс и создала свою самую амбициозную игру — события девяти фильмов в одной упаковке.

А за отмену выхода какой игры вам обиднее больше всего?

В ближайшее время выпустим материал об играх, которые всё ещё должны выйти в России.