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Профессиональные ноутбуки станут мощнее. NVIDIA показала флагманскую RTX A5500

Профессиональные ноутбуки станут мощнее. NVIDIA показала флагманскую RTX A5500
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Компания NVIDIA на конференции разработчиков ИИ-решений GTC 2022 анонсировала новую архитектуру Hopper и представила графический ускоритель H100 на её основе. Также компания показала профессиональные мобильные видеокарты с флагманской RTX A5500.

GPU-ускоритель H100 получил 80 млрд транзисторов и 80 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 3 ТБ в секунду. Устройство оснащено новыми инструкциями DPX, которые в 7 раз превышают по производительности актуальный A100.

H100 будут выпускаться в форматах PCI Express 5.0 и SXM5 с более мощным чипом. Первые системы DGX H100 будут оснащены восемью ускорителями с производительностью 32 Пфлопс.

Также NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на базе Ampere. Флагманская RTX A5500 получила 10 240 ядер CUDA, 80 RT-ядер и 320 тензорных ядер, а также 24 ГБ памяти GDDR6. Пропускная способность — 768 ГБ в секунду.

Кроме этого, компания анонсировала другие мобильные чипы в новой линейке. Все они появятся в рабочих станциях в середине 2022 года.

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